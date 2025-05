VIDEO ATKO bussid on ülevaatusel põrunud kinnitamata tagatelje, vigaste pidurite ja rikkis tulede pärast

Transpordiameti sõiduki taustakontrolli lehel saab sisestada sõiduki numbri ja vaadata, millal, kus ja milliste puudustega on see tehnoülevaatusel käinud ja millal läbinud kordusülevaatuse. Sakala vaatas läbi 38 ATKO bussi tehnoülevaatuste avalikult nähtavad tulemused aastatest 2018–2025. Tabelisse kandsime keelumärgi ainult sel juhul, kui buss oli rikke tõttu ülevaatusel läbi kukkunud ja see pidi minema kordusülevaatusele, mis oli tavaliselt päev või paar hiljem.