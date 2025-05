Ugala teatri fuajees avati näitus "Kuldõunad" ja algas publiku lemmikute hääletus

Näitus "Kuldõunad" heidab pilgu Ugala publikupreemiate mitmekesisesse kujunemislukku. Välja on pandud aastate auhinnad, lavastuste plakatid ning valik arhiivimaterjale ja mälestusi, mille põhjal on võimalik aimu saada publiku lemmikute valimise põnevast ajaloost. Näituse on koostanud Oleg Titov, Liis Aedmaa ja Tõnis Parksepp.

Publikupreemiate jagamise traditsioon Ugalas sai alguse 1984. aastal ning Kuldõunte nime on need auhinnad kandnud 1990. aastate keskpaigast. Auhinna vorm ja materjal on ajas muutunud, kuid läbi aegade penoplastist, klaasist, lavalaudadest, savist ja isegi vineerist tehtud õunu ühendab üks: need on märk publikult saadud tänust ja tunnustusest. Näitus jääb avatuks hooaja lõpuni.