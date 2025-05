Linnavalitsuse haldusameti teedespetsialist Heikki Teearu ütles, et riigihankel osales viis firmat ning linn valis neist välja soodsaima pakkumise teinud osaühingu Kivipartner. Töö läheb maksma 655 231 eurot, millest ligikaudu 434 000 eurot tuleb Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondidest.

«Loodame lähiajal sõlmida lepingu, misjärel algab põhiprojekti koostamine,» lausus Teearu. «Kogu töö tegemiseks on ette nähtud seitse kuud alates lepingu sõlmimisest, nii et ilmselt jõuab järg ehitamiseni suvel ja see kestab sügiseni.»