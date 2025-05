Viljandi valla väiksematesse koolidesse napib lapsi

Kui jagada avalduste arv valla kaheksa kooli peale, teeb see keskeltläbi 13 last klassi kohta, ent kui võtta arvesse, et näiteks Tarvastu gümnaasiumi esimesse klassi soovib astuda 22 last, siis on neidki koole, kuhu soovijaid on vähem kui ühel käel sõrmi.