Uurimise all oleva hooldekodu juht: hoolealuse vara hoitakse vajaduse korral lukustatult

Kuusk on oma sõnul teadlik, et ringkonnaprokuratuur on algatanud kriminaalmenetluse Viljandi hoolekandekeskuse tegevuse suhtes. "Hoolekandekeskuse töötajad läbivad värbamisel taustakontrolli vastavalt kehtivatele seadustele. Hetkel uurimise all olev juhtum tuli asutusele ja linnavalitsusele ilmsiks kriminaalmenetluse algatamisega. Asutus teeb koostööd uurimisorganitega, et selgitada välja juhtunu asjaolud," lubas Kuusk.