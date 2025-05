Teatrid toovad suvel lavale külalisstaarid

Peep Maasiku sõnul on "Ma armastasin sakslast" lugu, mis puudutab inimest läbi aja ja ruumi. "Tammsaare kirjutab sellest, mis ei aegu: inimsuhetest, süütundest ja enesepettusest," nentis ta. "Mind puudutab selles loos just see, kuidas kõige rohkem jäävad meie hinge vaevama sõnad ja teod, mis pole päevavalgust kunagi näinudki."