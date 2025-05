TÕNIS TULP Kõnnitee jäägu kõndijatele, sõitmine sõiduteele

Vahepealsel ajal, kui iga vähegi häälekam huvirühm hakkas endale nõudma eriõigusi, ei tehtud erandit ka liikluses. Tänavaruum tuli kohustuslikus korras jagada eri liiklejarühmade vahel ja värvida veel punaseks ka, et keegi teine sellele sõidurajale ei astuks ega sõidaks. Üsna pea veenduti, et neid eesõigusega rühmi on paraku tasapisi liiga palju tekkinud selleks, et neist igaühele omaenda tänavaruum eraldada. Naljaga pooleks öeldes tuleks suur osa tänavaäärsetest majadest maha lõhkuda ja rajada uued jalgpalliväljakulaiused teed, et kõigi sõidurajad lõpuks ära mahuksid.