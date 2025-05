JUHTKIRI Kuidas elada koos hundiga?

Tihti näeme, kuidas huntidega talitamise üle vaidlevad linnas või mõnes suuremas asulas elavad inimesed. Ühed linlastest tahaks vaat et kõik loomad ära küttida, teised pole nõus ainsatki lasku lubama. Soomaa elanike ühine murekiri on pisut teisest puust. Allakirjutanute seas on hea hulk neid, kes on terve elu osanud loodusega koos toimetada. Need on inimesed, kelle elustiil on tõenäoliselt kõige looduslähedasem Eestis ja kes on terve oma elu koos loomadega elanud. Nemad enam ei suuda. See on ohu märk.