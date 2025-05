Kevadised ja suvised pühad on kauplusekettide kuldaeg. Eriti ilusa ilmaga ostetakse ära kõik, mis kõlbab resti peale panna ja alla kulistada. Poodides korraldatakse tõelisi ostuorgiaid: hindu ei vaadata ja kärud laotakse täis.

Kuidas kaupluseketi omanikud saavad kunsti koguda, lõunamaale villa osta ja kopteriga lennata? Mida pikema säilivusega toiduaine või mida vajalikum kaup, seda suurem on juurdehindlus. Purgisuppidel, maiustustel, limonaadidel, mahladel ja pakitoitudel võib see olla vabalt 50 protsenti ja rohkemgi. Paljud väga suure juurdehindlusega toiduained on sellised, mida saab märksa maitsvamate ja tervislikumate toodetega asendada, tehes ise kodus süüa.