Viljandi vanim lasteaed võib viie aasta pärast asukohta muuta

Viljandi linn korraldab tuleval nädalal avaliku arutelu "Kus on Krõlli uus kodu?", et leida parim asukoht Krõllipesa lasteaia Krõlli õppehoonele. Praegune, ligi 60 aastat vana maja Paalalinnas Kagu tänaval on ajale jalgu jäänud.