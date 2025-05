Väärikate ülikooli Viljandi programmi lõpetab üle 200 eaka õppuri

​Ta rääkis, et sügisel oli Viljandi linnast ja maakonnast koolitusele registreerunud 372 huvilist. Tartu ülikooli täiendusõppe tõendi saavad need õppijad, kes on osalenud vähemalt 75 protsendil loengutel. Kõik väärikate ülikooli loenguprogrammid on osalejatele tasuta, rahastust on korraldajad taotlenud haridus- ja teadusministeeriumist ning saanud toetust Viljandi linnavalitsuselt ja Viljandimaa omavalitsuste liidult.