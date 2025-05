Pianist Jorma Toots ja Viljandi muusikakooli viiuldajad esitavad klassiku loomingut

Schuberti muusika on vahenditu, ta kutsub kuulajat endaga kaasa, jutustades lihtsat lugu. Sageli on seal kurbuse hetki: "Kui ma tahtsin laulda armastusest, muutus see valuks, ja kui valust, muutus see armastuseks." Nii on tema loomingus kõrvuti mažoorsed ja minoorsed kooskõlad, õnne ja kurbuse hetked, päike ja vari. Shubertile on omane tunnete kirjeldamine erakordsete romantiliste looduskujundite kaudu.