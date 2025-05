Katri Smitt avab näituse ja esitleb raamatut

«Väike romb» on väljapanek Katri Smiti vast ilmunud autoriraamatu illustratsioonidest, mis on valminud aastatel 2021–2025. See on lastele mõeldud pildiraamat, mille sündmustik käivitub ühe väikese rombi lahkumisega laudlinamustrist. Seda, mis edasi juhtuma hakkab, saab igaüks ise näitusepiltide järgi mõistatada või raamatust lugeda.