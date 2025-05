Helmut Hallemaa hinnangul on nüüdseks erakonnas saavutatud rahu, jääjad tunnistavad Kõlvartit juhina ning usaldus erakonna vastu on taastunud. Koostöö on Hallemaa sõnul nii altpoolt üles kui vastupidi ning tegeldakse nii kohalike kui riigikogu valimiste tarbeks platvormide koostamisega.