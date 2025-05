Konkursivõiduna saadud korvpalliväljakul on korvipuudus

Eelmisel aastal sai uuel väljakul mängida ühe korvi all ning sellegi pidi külaselts ise ostma ja paigaldama, sest üle-eestilise konkursi "Väljakuta pole kossu" tingimus oli, et aktsiaselts Betoonimeister teeb tasuta valmis umbes 10 000 eurot maksva väljaku, aga väljaku äärde korvi peab tooma väljaku saaja. Tuhalaane külaselts on seni koos valla abiga lisanud platsi arendamiseks veel 2000 eurot