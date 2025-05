Põhja-Sakala valla ettevõte pälvis olümpiakomitee suure​ tunnustuse

Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid rõhutas tänukõnes, et spordi toetajad aitavad hoida ühiskonda elujõulisena ning toetavad noorte ja täiskasvanute liikumisharjumusi. "Te olete meie kõikide aerude, pallide, suuskade, saalide fond, kes meid toetavad ja meie taga on. Mul on väga hea meel, et Spordisõbra üritus teeb need inimesed, kes võib-olla on ülejäänud kultuurisõpradele nähtamatud, veidi nähtavaks," lausus ta.

Spordisõbra idee üks autor, aastail 2016–2024 olümpiakomitee presidendi ametis olnud Urmas Sõõrumaa, kes nüüd ka ise selle auhinna pälvis, nentis, et see tunnustus on mõeldud eelkõige nende jaoks, kes panustavad, aga ei paista välja. "Kasutaksin president Kaljulaidi sõnu: viige see tänu edasi kõigile neile, kes on kuskil vaikselt omal moel toetanud. Selle toetusega on ju nii, et suurus ei ole oluline, vaid just see, mis mõttega, mis tundega sa seda teed, on nii mõnelegi sportlasele väga oluline."