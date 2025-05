Enam kui tuhande osalejaga suurüritusel on tegelikult kaks sõitu: 47-kilomeetrise maratoni start antakse Viljandi spordihoone eest kell 12 ja 22-kilomeetrise matkasõidu start kell 12.20. See tähendab, et enam kui pool tundi on Vaksali tänaval kahe ringristmiku vahel ehk Tallinna tänavast Hariduse tänavani liiklus suletud.