Üks tasulise parkimise tühistamist nõudev allkirjakampaania jäi Viljandi volikogus tähelepanuta

Linnasekretär Ene Rink nentis, et kui veebis Rahvaalgatuse lehel olid petitsioonile antud digiallkirjad, nii et oli võimalik juriidiliselt kontrollida, kes on allkirjastajad ja kui palju on nende seas Viljandi kodanikke, siis Eesti Konservatiise Rahvaerakonna paberil raekotta toodud pöördumise puhul ei saanud seda teha. Paberil oli tema sõnul kirjas inimese nimi, sünniaasta ja allkiri ning seejuures polnud kogu tekst loetav. Kui nimi ka oli loetav, siis selle järgi linna kodanikuks olemist kindlaks teha ei saa, sest Eestis leidub hulk sama nimega inimesi.