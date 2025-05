NÄDALA LAHKUJA Jaak Pihlak pani oma peatükile punkti

​Punktile järgneb enamasti uus lause ning mõningased uuendused ei tähenda, et muuseumi tulevik ei võiks helge olla. Viljandi muuseum sündis ju lausa üle-eelmisel sajandil, kui üsna laialt tõlgendada seda, et 1870-ndate lõpus alustati ordulinnuse varemetes arheoloogilisi kaevamisi ja väljakaevatu pandi koguks kokku. Jaak Pihlak ​oma raugematu energia ja kõikevõitva karismaga on kahtlemata väga palju panustanud sellesse, et kolmkümmend aastat tagasi tuule tiibadesse saanud provintsimuuseumike areneks tõeliseks mäluasutuseks.