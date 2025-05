NÄDALA PRETSEDENT Omavalitsusjuhi võib oma rahakotiga vastutama panna

​Iseenesest võib teisi nii selgeid ja suure rahasummaga juhtumeid tikutulega otsida ning erilist mõju sellel meie omavalitsuste juhtimisele ei ole. See peaks aga juhid ikkagi mõtlema panema, sest eks neid projekte ole küll ja veel, kus avalikku raha on üsna tuimalt ja õlgu kehitades lastud kanalisatsiooni voolata. Lootus küll on, et ehk seab see veidi kõrgemad nõudmised otsuste läbimõtlemisele, aga tõehetk saabub tulevikus, kui ehk selliseid juhtumeid rohkem arutama hakatakse. Siis saab vastuse, kas vabandus «No me tahtsime parimat, aga välja kukkus nagu alati ...» on piisav juriidiline kaitse või mitte. Tuhande või paarikümne tuhande korstnasse kirjutamist tuleb ju üsna sageli ette.