TRIIN LOIDE Kas kaitsta end kõntsa täis väikepakkide eest?

Me oleme nii paljude küsimuste, murede ja kõige muuga kahvlis, et keeruline on isegi valida, millist neist käsitleda. Kummaline kaubandussõda, mida USA alustas ning mida ta võrdlemisi jonnakalt ja ebakompetentselt jätkab, on tõstatanud küsimuse, kas odava Hiina kauba piiramine on ikka tingimata halb asi.