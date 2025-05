Prokuratuur: hoolekandekeskuses võidi hoolealuste vara kuritarvitada

Prokuröri sõnul on kriminaalmenetluses praegu kaks kannatanut, kelle puhul on alust arvata, et nende vara võidi kuritarvitada ehk nende suhtes võidi panna toime kuritegu. "Kuna juhtumi asjaolud on veel selgitamisel, siis hetkel kellelegi kahtlustust esitatud ei ole," märkis ta.