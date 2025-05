Viljandi linn avab fondi linna laste ja noorte laagrites osalemise tasu katmiseks

Laager, mille osalustasu kaetakse, peab olema seostatav huvihariduse või -tegevusega. Ei kaeta suurt ekraaniaega eeldavates laagrites osalemise tasu. Laagri toimumisaja suhtes tingimusi ei ole, see võib olla kevadel, suvel, sügisel või talvel eeldusel, et raha jätkub. Samuti ei ole piiratud laagri asukoht, sobivad Viljandis, mujal Eestis ja välismaal korraldatavad laagrid. Laager peab toimuma 2025. aasta jooksul.

Huvihariduse ja noorsootöö spetsialisti Kauri Kaljuste sõnul annab osalustasu katmine võimaluse noortel osa saada enda valitud laagri tegevusest. "Lisaks sellele, et laagrites arendatakse mõne kindla valdkonna oskust, on need ka oluline koht noore sotsiaalsete oskuste arendamiseks," lisas ta.