Viljandisse võiks kerkida teinegi padelikeskus

Nagu Alliksaar rääkis, sai Paalalinna padelikeskuse plaan hoo sisse sügisel. "Ma ise küll padelit ei mängi, aga see on hästi populaarne ja sisehallidest on Viljandis praegu puudu. Olen aru saanud, et huvi sellise asja vastu oleks."

See, et ka kesklinna on padelihall kerkimas, pole Alliksaare sõnul takistuseks, sest nende kahe keskuse peale kokku oleks Viljandis kuus siseväljakut. "Ma arvan, et see ei ole palju. Kui vaadata, mis ümberringi toimub ja kui palju mängijaid on, siis ma ei usu, et üks keskus tühjaks jääb. Tartusse ja Tallinnasse ehitatud keskustes on kaheksa kuni kaksteist väljakut, küll ka Viljandis mängijaid jagub. Padel on mõnus aktiivne seltskonnamäng."