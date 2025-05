VIDEO 96. Viljandi järvejooksu võitja Tiidrek Nurme: olen väga õnnelik!

“Tunne on hea!” rääkis 96. ümber Viljandi järve jooksu võitja vahetult pärast finišit. “Ma olen nii palju eri võistlusel võistelnud ja Viljandi järvejooks on minu jaoks olnud vaeslapse rollis. Ma ei ole siia väga tulla saanud, sest see on sellisel aastaajal, aga nüüd mõtlesin, et kui tahan võita, siis tuleb tulla. Ja eks see oli minu esimene soov ka täna,” lisas ta.