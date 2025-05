"Praegu toimub meie metsades isikuandmete masskogumine," leidis Helve. Tema arvates on see lubamatu ja riivab inimeste õigusi.

​Lisaks on ta oma sõnul kohtukaasuse põhjal mõistnud, et keskkonnaagentuuri lubadused kaamerasalvestiste kasutamise kohta ei vasta tõele. Tema sõnul on keskkonnaagentuur lubanud, et kaamerasalvestistelt kustutatakse inimesed kohe, kui need sinna satuvad, ning kolmandatele isikutele neid salvestisi ei anta. Ometi jõudis rajakaamera pilt keskkonnaametisse.