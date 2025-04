VIDEO Eesti kauaaegseim muuseumijuht Jaak Pihlak andis võtmed üle

33 aastat ja kaheksa kuud Viljandi muuseumi juhtinud Jaak Pihlak on enda teada üks pikemat aega ametis olnud riigiasutuse juhte Eestis. Ühest küljest seetõttu, et riigiasutusi on väheks jäänud, teisalt seetõttu, et ta on seni osavalt suutnud vältida katseid tähtajatut töölepingut tähtajaliseks muuta.