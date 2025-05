Mulgi vald on jõudnud oma kalleima ehituse alustamisele väga lähedale

​Veel oodatakse rahastamisotsust kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste meetmest. Sellest küsiti küll maksimumsummat 1,5 miljonit eurot, aga et maakonnas on teisigi sealt raha soovijaid, loodetakse mai keskpaiku saada teadet kas või osalise toetuse kohta. See võimaldaks teha Abja-Paluoja koolihoones ümberkorraldusi, et see saaks juurde funktsioone ja liiguks rohkem kogukonnakeskuse poole.