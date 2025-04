"Parkimiskorraldus on veidi ringi tehtud," tõdes jooksu korraldusmeeskonna juht Mati Jürisson. Ta selgitas, et osalejate parkimine algab endiselt küll 700 pargi juurest, kuid osa sealsetest kohtadest on võtnud enda alla veekeskuse ehitus. Järvejooksu parkimist korraldava G4Si töötaja Andres Sakkov kinnitas, et sõidukeid ei mahu sinna enam nii palju kui varem, sest keskmine osa, mis on spaa ehitusplats või üles kaevatud, ei ole autodele kättesaadav.