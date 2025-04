Praeguseks on maksu- ja tolliametile esitatud 739 000 deklaratsiooni. Nendest 98 protsenti on esitatud e-teenuste keskkonnas e-MTA ning neist omakorda 37 protsenti nutiseadme kaudu. Enam makstud tulumaksu on inimestele tagastatud 182 miljonit eurot, juurde maksmisele kuulub 75 miljonit eurot.