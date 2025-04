Suri endine haiglajuht ja Mulgi valla aukodanik

Kauaaegne Mulgimaa omavalitsusjuht Peeter Rahnel meenutas, kuidas ta koos Ene Sepaga käis 1990. aastate keskel Tallinnas Abja haiglat sulgemisest päästmas, sest alanud oli riiklik haiglavõrgu ümberkujundamine. "Viisime ministeeriumisse dokumendid, mis näitasid, kuivõrd võimekas meie haigla on," rääkis ta ning nentis, et võrreldes paljude teiste raviasutustega oligi see haigla väga suurte võimalustega.

Koosolekutelt naasid Rahnel ja Sepp teadmisega, et Abja haigla jääb alles. Alles on see tänini, ehkki aktiivravi on sealt kadunud ning töötatakse hooldus- ja õendusabihaiglana: hooldusravi osas on 50, õendusabi osas 13 kohta. Olemas on pidev õevalve ning tagatud ka arstiabi.