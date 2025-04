Soome naivistide huumor paneb muigama ka kivinäo

Kahe keraamilise vaasiga näitusel osalev Nyrén ütles, et rühmitusse kuuluvatele kunstnikele on nende looming suhtluskeeleks, mis ületab keelebarjäärid ning mille kaudu nad jagavad oma mõtteid ja emotsioone. Ta seletas lahti kunstis kasutatud värvuste tähendusi. Näiteks valgega maalitakse valgust, sinine tähistab mugavust ja turvalisust, lilla kannab salapära sõnumeid, punane lisab jõudu, hõbedane rahustab maha ning kuldne on luksuse, mugavuse ja tähistamise värv. Must aitab näha kõiki teisi värve.