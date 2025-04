50 miljonit inimest puudutanud elektrikatkestuse põhjus veel selge ei ole. Seni on võimud välistanud küberrünnaku, inimliku eksimuse ja erakordsed atmosfäärinähtused. Ühe võimaliku põhjusena on nimetatud järsku langust päikeseenergia tootmises, ent isegi kui see tõeks osutub, pole teada, millest see tulenes.