Hüvitise taotlejate hulk on võrreldes varasemaga jäänud samaks, kuid rekordsummas kompenseeriti ennetusmeetmetele tehtud kulutusi.

Keskkonnaameti teada murdsid hundid eelmisel aastal Viljandimaal 44 lammast, 22 vasikat ja 15 koera ning karud kahjustasid 35 mesi­taru. Nagu selgitas keskkonnaameti jahinduse ja vee-elus­tiku büroo looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi, on need andmed, mis on ametile edastatud.