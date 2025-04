Surnuaia kõrvale kortermaja ehitamise vastu pole arendajad huvi tundnud. Linn langetab kinnistu hinda

Mullu aprillis, kui Irve tänav 9 kinnistu hoonestusõigust ei olnud õnnestunud ka teisel enampakkumisel müüa, tegi linn hoonestaja leidmise ülesandeks oma lepingupartnerile, kinnisvarabüroole Arco Vara, kuid see pole õnnestunud ka temal. Esmaspäevasel istungil otsustas linnavalitsus hinda alandada. Kui seni oli alghind 71 000 eurot, siis Arco Vara soovituse kohaselt on uus hind 62 000 eurot.

Linnavalitsuse projektijuhi Claid Ježovi selgitust mööda on Irve tänav 9 lubatud ehitada maksimaalselt viiekorruseline hoone ehitisealuse pinnaga 420 ruutmeetrit. "See eeldab hoonestajalt suurt investeeringut ning see oli pigem oodatav, et sellele kinnistule hoonestajat kohe ei leita. Teiste kinnistute puhul oli eeldatava investeeringu maht väiksem ning ilmselt seetõttu hoonestajad kiiremini leitigi."