REPLIIK Tähistame joostes

See, kuidas pühi pidada, on aegade jooksul meisse sisse juurdunud. Jõuludel ei saa üle ega ümber verivorstidest ja lastega peredes jõuluvanast, vabariigi aastapäeval on ikka laual kiluleivad ... Paljude pühade puhul on kõige olulisem pere või sõpradega kokkusaamine ja üheskoos pidutsemine.