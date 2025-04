Mõisaküla pussitaja jääb vabadusse

Lõuna ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa sõnul on kahtlustatava vahi alla võtmiseks seadus ette näinud, et täidetud peab olema üks kahest alusest: kriminaalmenetlusest kõrvalehoidmise või uute, raskete kuritegude toimepanemise oht. "Prokuröril on seaduse järgi alus esitada kohtule vahistamistaotlus üksnes juhul, kui üks neist alustest on täidetud. Selle menetluse asjaolusid analüüsides ei olnud prokuratuuri hinnangul alust arvata, et kahtlustatav hakkaks menetlusest kõrvale hoidma või jätkaks raskete kuritegude toimepanemist," ütles Talimaa, põhjendades pussitaja uurimise ajaks vabadusse jätmist.