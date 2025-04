Soodusmüügiga keskus selle tootmis- ja haldusjuhi Priit Pramanni sõnul piltlikult öeldes oma oksa ei sae ning kevadine soodusmüük traditsiooniks ei saa. Ta selgitas, et uuele tootmisaiale tuli istikuid kasvatada varuga, sest polnud ette teada, ehk läheb osa vahepealse nelja aasta jooksul välja. "Aga ei läinud ja neid jäi hoopis üle," sõnas ta. Istikuid jäi üle selline kogus, et päris uut aeda juurde teha ei saa, ja nii otsustatigi need soodsalt ära anda. Enamik on vähe tuntud sortidest õunapuude istikud.