Siiri Sisask esitleb pärimusmuusika aidas plaati

"Kiri Kiri Hai" on Siiri Sisaski uue kogumiku nimilaul, mis ühtlasi iseloomustab ülejäänud kogumikul kõlavate laulude muusikalist olemust. Kogumik on rütmikas ja meditatiivne, toob kuulajani autori värskeima loomingu ning uuenduslikult põneva heli- ja kõlapildi.

"Mul on südamest hea meel, et mul on õnnestunud kokku tuua niivõrd loomingulised ja suurepärased muusikud, saan ainult rõõmu tunda oma laulude jagamisest sellises fluidumlikus eheduses. Mulle tundub, nagu alles nüüd oleksin leidnud ma oma tõelise muusikutee," ütles Siiri Sisask.