Mulgi uudise Lõune-eestlase nõvvave oma keelele riigi tuge

22. mahlakuu päeväl ollive lõune-eesti keele nellä aru iistseisje Talnan käimän, et anda riigikogu esimihele Hussari Laurile üle lõune-eesti keele põlitses piirkonnakeeles kuulutemise petitsiuun. Mulke iist olli vällän Mulgi vanemb Visteri Kalle.

Petitsioonin om kirjan, et lõune-eesti kiil, mille osade om mulgi, setu, tartu ja võru kiil, om Eesti põline piirkonnakiil ja riik piap toeteme selle keele oidmist, tarvitemist ja edendemist. Ilma säädusligu toete võip lõune-eesti kiil ärä kadude. Prildane keelesäädus ei tunniste lõune-eesti kõne- ja kirjakiilt omaette keeles. Keelesäädusese oles viil vaja kirja panna, et egä muu kiil pääle eesti keele, lõune-eesti keele ja eesti viipekeele om võõrkiil. Lõune-eestlaste kolmas tahtmine om sii, et rahvastiguregistren saas emäkeeles valide ka võru, setu, mulgi või tartu keele.