Enam kui 1500 inimesel avastati sõeluuringul vähieelsed muutused

"Võrreldes 2021. aastaga avastati ligi 10 protsenti rohkem vähieelseid muutusi, kasvajaid aga ligi viiendiku võrra vähem," kommenteeris vähi sõeluuringute registri vanemanalüütik Eva Lea Jääger. "Soolevähi ja emakakaelavähi sõeluuringu peamine eesmärk on vähieelsete muutuste avastamine, mis ravi puudumisel võivad areneda pahaloomuliseks. Seetõttu on määrava tähtsusega, et inimesed, kellel esmasuuringul leitakse HPV nakkus või peitvere test on positiivne, osaleksid kindlasti ka lisauuringutel ja raviprotseduuridel."