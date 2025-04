Viljandi HC väravavaht Rasmus Ots lausus seeria kokkuvõtteks, et läks nii ja naa. Esimesed kaks mängu olid tema sõnul üsna puised. «Meeletult head hoogu seal ei olnud, ikka tuli ette mõõnaperioode. Kardan, et sellise mänguga, mida me nendes kahes esimeses mängus näitasime, me finaalis Serviti vastu ei saa. Servitil on distsipliini tunduvalt rohkem kui Mistral.»