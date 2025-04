REPLIIK Linn tühistab oma tuleviku

Kuulajale tekitavad piinlikkust, kurbust ja ängi mõtteavaldused, et loomiseks loodud linnas, kui loosungit uskuda, näidatakse ühele hea tahte ja südamega loodud keskusele hoopis teistsugust palet ning linnale au ja kuulsust toov maadlussaal tahetakse lõhkuda. Selle asemele on kavas rajada noortekeskus, ehkki on räägitud ka sellest, et ruum polevat noortekeskusele just kõige sobivam.

Viljandi Tulevik. Väekas sõnapaar annaks justkui igale seda nime kandvale klubile jõudu ja kindlust, et klubi on linnale oluline ja linn klubile. Nii on see ju ka jalgpalluritega. Miks linna jaoks on maadlus korraga tulevikuta? Kas noortele on maadlussport muutunud ebahuvitavaks?