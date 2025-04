Selliseid kahetsevaid mõtteid kuuleb veebipolitseinik sageli, sest just üksindus on see, mis paljudel juhtudel kelmidele ukse avab. Inimene ei pruugi kahelda mitte sellepärast, et ta ei oska kahelda, vaid sellepärast, et ei ole kellelegi helistada, kelleltki küsida.