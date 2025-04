AINO VIINAPUU Tuulispäiselt tormates tuuleparkide eriplaneeringuid ei peata

Saan väga hästi aru, et põhjalikult süvenemata võib kogu planeeringumenetluse protsess tunduda ebaloogiline, arusaamatu või kahtlusi tekitav. Siiski ei ole minu hinnangul niisugused uudislood nagu 24. aprillil Sakala veergudel ilmunud "Vald palkas tuntud suhtekorraldaja elanikele tuulikuid maha müüma" või päev hiljem trükivalgust näinud "Volikogust tuulikutele kindla ei saanud vald salatseb seniajani kestvate planeeringute asjus" uuriva ja analüüsiva ajakirjanduse väärikad näited. Tänapäeva professionaalne ajakirjandus peaks olema eeskätt väga analüütiline ning usaldusväärne info selekteerija ja analüüsija, nagu on tõdenud Tartu ülikooli ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit. Eelkõige on vaja usaldust ja usaldusväärset informatsiooni.