Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia peamaja rekonstrueerimistöid korraldab peatöövõtjana osaühing Jaagor Grupp. Ehitus algas mullu 1. septembril ja valmis peaks see saama tänavu 31. augustil.

Hoone vana osa ümberehitusele uudse loomeettevõtluse inkubaatori ja ettevõtlusõppe tarbeks kulub 2,35 miljonit eurot. Akadeemia kirjutatud projekti kogusumma on 3,9 miljonit eurot. Tööde ulatus on sedavõrd suur, et töötajad ja üliõpilased ei saa ehituse ajal kasutada ei vana hooneosa ega peamaja vahekoridori.