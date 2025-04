Mullu suvel otsustas linnavalitsus panna Lossi ja Tartu tänava ristmikule liikluse rahustamiseks ja suunamiseks ohutussaare. Kolm kuud hiljem võeti see tänavate hooldaja palvel talvise teehoolduse võimaldamiseks üles ning ehkki siis oli jutt, et aprillis tuleb saar tagasi panna, on nüüd kindel, et seda, mis üles võetud, enam tagasi ei panda.