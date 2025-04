Maakonna murdmaajooksumeistriks tulid Morten Siht ja Greete-Liisa Toom

Tiitlivõitjad selgusid Viiratsi lasteaia kõrval kilomeetrisel ringil. Võistluse korraldaja Einar Kaigas on varem märkinud, et Viiratsi kant on murdmaajooksuks sobiliku pinnavormiga. "Ega murdmaajooksu rahvusvahelisi võistlusi tehta ka nii-öelda keskustes, kus on rajad ees. Pigem ikka parkides või põldudel, kus on selline künklik maastik. Oleme püüdnud võimalikult seda jäljendada. Pealegi on Viiratsi ilus koht ja Viljandile lähedal."