2024. aastal registreeriti Eestis 3384 tööõnnetust – keskmiselt üheksa õnnetust päevas. Lisaks oli ligi 460 õnnetust, mille puhul töötaja haiguslehte ei vajanud. Need on juhtumid, mida tööandjad või arst on registreerinud, sest hinnanguliselt toimub tööõnnetusi poole rohkem.