Värskesse andmebaasi jõudis Viljandimaalt kuraditosin sõjamonumenti

Eesti sõjamuuseum esitles avalikku andmebaasi, kus on kaardile kantud kõik teadaolevad Nõukogude sõjamonumendid ja -hauad aastatest 1944–1991. Viljandimaalt on kaardile kantud neid 13. Andebaasi kirjetes on iga monumendi kohta antud ajaloolist infot ning märgitud, kas monument on eemaldatud või mitte. Võimaluse korral on lisatud ajaloolisi õiendeid ja artikleid, link täiendava infoga ning fotosid.